Gemeinsam viele Höhen erlebt und Tiefen überwunden

Götzingen. Nach der Philosophie des englischen Schriftstellers und Dramatikers William Somerset Maugham „Ehen und Wein haben eines gemeinsam: Die wahre Güte zeigt sich erst nach Jahren!“ hat eine nach sechs Jahrzehnten noch immer glückliche Ehe ihre Bewährungsprobe ohne Frage glänzend bestanden. So feiern am morgigen Sonntag die Eheleute Franz und Heidemarie „Heidi“ Scharf, geb. Aulbach, ihre Diamant-Hochzeit. Mit Freude und Dankbarkeit blickt das Jubelpaar auf den zusammen bewältigten Lebensabschnitt zurück. Ohne Frage waren in diesen Jahren Höhen zu erleben und Tiefen zu überwinden. Nun freuen sie sich, zusammen mit ihren Lieben den Jubeltag zu begehen.

Der Jubilar erblickte am 21. November 1935 in Frankfurt/Main als Sohn eines Maschinenschlossers und einer Schneiderin das Licht der Welt. 1943 wurde die Familie bei einem Luftangriff total ausgebombt und in die Wetterau gebracht. Nach Kriegsende führte der Weg zurück nach Frankfur, bis dann 1947 der Wohnsitz nach Frankfurt-Eckenheim verlegt wurde. Hier lernte er auch seine Heidi kennen. Franz Scharf machte nach der Volksschule bei der Deutschen Post eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker und Elektromechaniker. 1962 wechselte er in die Privatwirtschaft. An der Technikerschule in Offenbach ließ er sich dann zum staatlich geprüften Elektrotechniker ausbilden.

In den achtziger Jahren entschloss er sich zu einem Wechsel: Er machte sein Hobby als Radrennfahrer zum Beruf und gründete in Sachsenhausen ein Radsportgeschäft mit Werkstatt. Dieses Geschäft führte er bis zur Beendigung seines beruflichen Arbeitslebens im Jahre 2001.

Der heute noch recht aktive Jubilar war sportlich sehr engagiert. So probierte er in seiner Jugend verschiedene Sportarten aus, ehe er mit 15 Jahren im Radrennsport „seinen Sport“ fand. Dabei zog es ihn besonders in die Berge. Heute ist er Mitglied der Bundesehrengilde im Bund Deutscher Radfahrer (BDM). Aber auch der Chorgesang, das Laienschauspiel sowie der Karneval gehörten zu seinen Betätigungsfeldern. Hier war er aktiv und brachte sich ebenso in die Führungsarbeit der Vereine ein. Dem Laientheater frönt er auch heute noch in seiner neuen Wohngemeinde und ist Mitglied in mehreren Vereinen.

Heidi Scharf wurde am 29. März 1941 ebenfalls In Frankfurt geboren. Auch sie besuchte dort die Volksschule und absolvierte anschließend die Handelsschule. Anschließend fand sie in der Dresdener Bank eine Anstellung und wechselte später zu einer Werbeagentur. Nach der Geburt des zweiten Kindes war sie ausschließlich und begeistert Mutter und Hausfrau. Ihre Hobbys waren und sind Kochen und Backen, Turnen und Wandern, Lektüre und Chorgesang, Hunde und Tanzen, und da ganz besonders der US-amerikanische Volkstanz „Square Dance“.

Nachdem sich die beiden Jubel-Partner im Jahre 1960 kennenlernten läuteten am 23. Januar 1962 für sie die Hochzeitsglocken, im Frank-furter Römer wurde Hochzeit gefeiert. Zunächst schlugen sie dann in Frankfurt-Preunsgesheim ihre Zelte auf. 1965 kam dort Tochter Susanne zur Welt. Im Jahr 1967 verließ die junge Familie Frankfurt und zog um ins eigene Haus nach Eppertshausen. 1968 wurde ihr Sohn Oli-ver geboren. Im Jahre 2000 startete die Familie einen neuen Lebensabschnitt, sie nahm in Eigenleistung den Bau eines Doppelhauses in Götzingen in Angriff, bezog dieses 2002 und hat dort heute ihr Domizil.

Beide erfreuen sich heute guter Gesundheit und können in geistiger Frische ihren verdienten Lebens-abend gestalten und genießen, zusammen mit den beiden Kindern und einem Enkel. Neben den Angehörigen und Freunden und Bekannten gratuliert auch die Heimatzeitung zur Jubelhochzeit. jm