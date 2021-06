Gemeinsam radeln für das Klima

Mit der Aktion „Steig um aufs Rad – Alltagswege mit dem Fahrrad“ ruft der Frauenbund Buchen ab dem 1. Juli dazu auf, den Drahtesel zu nutzen – um CO2 einzusparen und das Klima zu schonen.

Buchen. Bereits für den Herbst 2020 hatte der Zweigverein Buchen des Katholische Frauenbunds eine Fahrradaktion zum Sparen von Autokilometern, um den Kohlenstoffdioxidausstoß zu reduzieren geplant. Diese sollte im Rahmen der bundesweiten Kampagne „bewegen“ zum Motto „für mich. für dich. fürs Klima“ des Katholischen Frauenbunds stattfinden.

Wichtige Informationen Die Flyer mit Sammelkarte gibt es in den Buchener Geschäften sowie auf der Homepage des Frauenbunds Buchen unter www.frauenbund-buchen.de. Anmeldungen für die Fahrradtour am 7. Juli um 17 Uhr, beziehungsweise bei schlechtem Wetter am 15. Juli, nimmt Rosa Breunig, Telefon 06281/8606, entgegen. Die ausgefüllten Sammelkarten können bis zum 23. Juli an folgenden Stellen abgegeben werden: Sanitär-Schönit, Buchhandlung Volk und im Verkehrsbüro Buchen. Außerdem können die Sammelkarten per Mail an kontakt@frauenbund-buchen.de geschickt werden. mg

Während diese Aktion jedoch Corona-bedingt ausfallen musste, wurden zwei weitere Projekte im Rahmen dieser Kampagne durchgeführt, wie die stellvertretende Vorsitzende Eva Strein berichtet: „Wir haben im Garten des Mehrgenerationenhauses einen Birnbaum gepflanzt und eine Unterschriftenaktion für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen unterstützt.“ Ganz auf die Fahrradaktion unter dem Namen „Steig um aufs Rad – Alltagswege mit dem Fahrrad“ verzichten, wollten die engagierten Mitglieder des Frauenbunds dann aber doch nicht, und man beschloss, sie in diesem Jahr nachzuholen.

„Wir wollen mit einer einfachen Aktion, an der jeder mitmachen kann, möglichst viele Menschen ansprechen und zum Mitmachen und Umdenken anregen“, hält Brigitte Röckel fest. Ziel der Aktion ist, Alltagswege – wie beispielsweise zum Einkaufen oder zur Arbeit – mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. So wird Kohlenstoffdioxid gespart.

Dreiwöchiges Projekt

Mitmachen ist ganz einfach: Vom 1. bis zum 21. Juli werden die „Fahrrad-Kilometer“ gesammelt, die auf der Rückseite des Flyers in die Sammelkarte eingetragen werden. Nach Abschluss der Aktion werden diese abgegeben. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.

Gewinnen kann jeder – unabhängig von der Anzahl der Kilometer, denn der Gemeinschafts- und nicht der Wettbewerbsgedanke zählt. Wichtig ist, so betonten die Verantwortlichen des Frauenbunds, dass jeder mitmachen kann – egal ob Kinder, Männer oder Frauen, ob Buchener oder Nicht-Buchener. Auch ist es gleichgültig, ob die Strecke mit einem normalen Fahrrad oder einem E-Bike zurückgelegt wird.

„Radfahren soll auch Spaß machen, deshalb bieten wir als Rahmenprogramm eine Radtour in die nähere Umgebung an“, informiert Brigitte Röckel. Treffpunkt ist am 7. Juli um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Burghardt-Gymnasiums. Wenn das Wetter am 7. Juli schlecht ist, findet die von Anette Schmitt geführte, rund 20 Kilometer lange Rundtour um Buchen am 15. Juli statt.

Parkplatzsuche ist einfacher

Die Mitglieder des Buchener Frauenbunds gehen schon mit einem guten Beispiel voran: Brigitte Röckel beispielsweise fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, Rosa Breunig hat schon viele mehrtägige Fahrrad-Ausflüge mit Gruppen gemacht. „Ich habe dabei viel Spaß“, sagt sie.

Auch die beiden jungen Frauen Jule Grollmuss und Svenja Fürst sehen neben der Bewegung und dem Umweltaspekt einen großen Vorteil am Fahrradfahren: „Man spart sich sowohl beim Einkaufen als auch bei der Arbeit die Parkplatzsuche, weil man das Fahrrad meist direkt am Eingang abstellen kann.“

Buchens Bürgermeister Roland Burger und der Beigeordnete Benjamin Laber sind begeistert von der Aktion des Frauenbunds: „Ich freue mich über die Initiative des Frauenbunds, weil es ein Gebot unserer Zeit ist, die Umwelt zu entlasten und vermehrt, insbesondere auf kurzen Wegen, alternative Verkehrsmittel wie das Rad zu nutzen“, sagt Burger.

Deshalb passe es gut, dass die Stadt Buchen verstärkt in den Ausbau von Radwegen investieren will. Das wünschen sich auch die Verantwortlichen des Frauenbunds. „Es wäre cool, wenn Schüler gefahrlos mit dem Rad zur Schule fahren können. Dafür muss das Radwegenetz aber besser werden“, so Jule Grollmuss abschließend.