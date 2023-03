Gemeinsam für eine faire Welt einstehen

Buchen. Reis, Orangen, Schokolade – alle diese Produkte gehören für uns heutzutage zu den Grundnahrungsmitteln. Doch meist werden sie irgendwo auf der Welt unter menschenunwürdigen Situationen angebaut oder hergestellt und die meisten Arbeiter verdienen nicht genug, um ein würdevolles Leben zu führen, so leben weltweit 3,4 Millionen unter der Armutsgrenze.

Hier setzte auch wieder der Eine Welt-Abend des Vereins der Freunde des Burghardt Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der Eine-Welt-AG und der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Buchen an. Bevor das bunte Rahmenprogramm losging, konnten sich Interessierte im Foyer der Stadthalle zu Themen wie Fairem Handel, Nachhaltigkeit und Vielfalt informieren und inspirieren lassen.

So waren die Bio- und Genussregion Neckar-Odenwald sowie Vertreter der Fairtade Stadt Buchen und des Fairtrade Ladens vor Ort. Auch das BGB war mit dem Vielfaltsforum und dem Verein für gesunde Ernährung vertreten. Das DRK stellte seinen neuen Laden für Second Hand Fashion „Lieblingsstücke“ vor und auch die Volkshochschule stand interessierten für Fragen bereit.

Der Abend startete dann mit dem Lied „Someone to you“, das stimmgewaltig vom Chor des BGB unter der Leitung von Schulleiter Jochen Schwab und Alexander Lenz vorgetragen wurde. Alle Anwesenden wurden dann vom Leitungskreis der Eine Welt AG begrüßt und betonten, dass die Botschaft des Liedes, anderen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden, essenziell für ein wertschätzendes Miteinander sei. Begrüßt wurden auch die Ehrengäste und man sei froh diese Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zelebrieren zu können. Ein Dank galt auch den über 80 AG-Mitgliedern und den verantwortlichen Lehrern Jeanette Speidel und Heike Göhrig-Müller, die neben der Steuerungsgruppe maßgeblich für die gelungene Organisation des Abends zuständig waren.

Um gemeinsam für eine faire Welt einzustehen, war auch das Drei-Gänge-Menü mit vielen fair gehandelten und biologischen Produkten aus der Region gekocht. Man wolle damit auch zeigen, dass jeder und jede etwas zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt beitragen könne. Bürgermeister Roland Burger betonte auch, dass man den eigenen Blick auf eine gerechtere Welt lenken müsse, um diesem Ideal näher zu kommen. „Wir haben nur ein e Welt und unsere eine ist bedroht“, so Burger.

Leuchtturm der Nachhaltigkeit

Mit der Veranstaltung wäre Buchen für einen Abend ein „Leuchtturm der Nachhaltigkeit“, was sich auch in der Rezertifizierung Buchens als Fairtrade Stadt widerspiegele. In diesem Rahmen wurde auch die Urkunde übergeben. Das Projekt Fairtrade-Stadt wurde schon vor 30 Jahren von der Bevölkerung angestrebt und 2013 konnte sich Buchen dann auch zur Fairtrade-Stadt zertifizieren lassen. Aber Ausruhen sei keine Alternative, man sei als Fairtrade Stadt nämlich verpflichtet, den Weg zu einer gerechteren Welt immer weiter zu gehen. Auf die Worte Burgers folgte die Vorspeise. Eine Feta-Spinat-Quiche mit Bio-Feta aus der Region.

Anschließend präsentierte das Chorprojekt des BGB aus Schülern, Lehrern und Eltern die Lieder „Bedingungslos“ und auf Wunsch und mit Unterstützung der Eine-Welt-AG das Lied „You are the voice“. Denn alle müssen die eigene Stimme einsetzen, um sich für gemeinsam für ein friedliches, faires und gerechtes Miteinander stark zu machen, so die AG. Die Performance wurde mit passenden emotionalen Bildern begleitet und mit Begeisterung vom Publikum aufgenommen und mit lautem Applaus quittiert.

Es folgte ein Poetryslam von Clara Eiermann vom BGB, die in ihrem Vortrag unter dem Motto „Über den Frieden“ anregte, die eigenen Augen nicht vor dem Grausamen in der Welt zu verschließen und das eigene Verhalten zu hinterfragen. „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg“, so Eiermann. Ihre Worte stießen auf offene Ohren im Publikum und wurden mit tosendem Beifall gewürdigt. Als Hauptgang präsentierte die AG die „Eine-Welt-Bowl“, die mit fairem Reis und vielen Bio-Toppings den kulinarischen Höhepunkt darstellte.

Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk war beeindruckt von dem, wie Schüler und Kinder eine Stadtgemeinschaft verändern können und was diese alle bewegen könnten. „Wir müssen uns bewusst werden, was wir mit unserem Konsumverhalten verändern können“, so Hauk.

Alexander Weinlein von Herz statt Hetze regte dazu an, kleinen Schritten und damit Menschen, Tieren und der Umwelt eine Chance zu geben, denn mit den eigenen kleinen Schritten in die richtige Richtung würde man auch andere inspirieren. Mit ihrem Poetryslam mahnte Alexa Graser vom BGB, in der Metaphorik eines auf den Abgrund zufahrenden Zugs, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen und erinnerte an die vielen Menschen, die auf der Flucht im Ozean ertrinken.

Nach einer kurzen Pause, in der das Informationsgebot im Foyer erneut rege genutzt wurde, erfreute die Tanz-AG des BGB mit einer tollen Performance das Publikum. Es folgte ein Poetryslam von Jule Hauk, die den Text von Kim Reichert stellvertretend vortrug und anregte, das Schubladendenken über Bord zu werfen und Vielfalt in die Gesellschaft zu tragen. Nach dem Nachtisch, einem Brownie mit Eis, gab es Informationen zu den Projekten der Eine-Welt AG.

Projekte vorgestellt

Die Situation an der Schule in Afghanistan habe sich der Machtübernahme der Taliban maßgeblich verändert. Viele wichtige Fächer wie Englisch wurden zu Gunsten von Religionsunterricht abgeschafft oder stark heruntergefahren. Das Schulprojekt in Ghana wurde erfolgreich beendet und das neue Schulprojekt in Sierra Leone sei in vollem Gange und es werden weitere Spenden dringend benötigt.

Nach einer Tombola-Aktion ging ein gelungener Abend zu Ende, an dem faires Handeln zelebriert wurde und Geld für das Schulprojekt gesammelt wurde.