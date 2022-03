Gemeinsam für das Klima

Buchen. Der Seminarkurs Europa des Burghardt-Gymnasiums Buchen macht sich für das Klima stark. Die Teilnehmenden haben einige spannende Ideen gesammelt, wie sie in Form verschiedener Projekte etwas zum Klimaschutz beitragen können. So sind beispielsweise ein Stand auf dem „Goldenen Mai“ sowie eine Müllsammelaktion in Planung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch nicht nur in praktischer Hinsicht wollen die Schüler etwas für das Klima tun. Da es ihnen ein Anliegen ist, Anregungen rund um die Themen Nachhaltigkeit, klimabewusstes Leben und Umweltbewusstsein zu verbreiten, dokumentieren sie ihren Weg auf Instagram, wo sie unter @_econotego_ zu finden sind. Abonnenten des Kanals dürfen sich auf den „Montagsmacher“ freuen. Hierbei dreht sich alles um nachhaltige Rezept- und Bastelideen, außerdem gibt es jeweils den „Tipp der Woche“, der lokale klimafreundliche Läden und Produkte vorstellt. Auch auf den „Faktenfreitag“, der interessante Fakten rund um Klimaschutz und Europa mit sich bringt, können sich alle Interessierten freuen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2