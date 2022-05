Gelungener Abschluss des Jubiläumsfestes vom Heimatverein

Hainstadt. Ein attraktives Programm für Groß und Klein rundete am Sonntagnachmittag das Jubiläumswochenende zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins Hainstadt ab. Angeboten wurden Kinderschminken, Fahrten durch „Heescht“ in der historischen Kutsche von Marco Zahn (Walldürn) und fröhliches Basteln am „Bastelmobil“. Zudem gestaltete der Männergesangverein 1881 Hainstadt ein ansprechendes Platzkonzert. „Das war ein richtig schönes Wochenende bei echtem Kaiserwetter - an dieses Jubiläum werden wir noch lange Zeit denken!“, resümierte Heimatvereinsvorsitzender Vorsitzender Ewald Gramlich abschließend.. Bild: Adrian Brosch

