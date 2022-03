Geld für einen Ausflug nach Tripsdrill

Hainstadt. Den Erlös einer Spendensammelaktion bei der Veranstaltung „The Night of the Fighters“ am 19 März in der Hainstadter Mehrzweckhalle (die FN berichteten) haben Trainer des Kickboxclubs „Fighter’s Corner“ an Felizitas Zürn, Vorsitzende des „Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald“ übergeben.

Insgesamt kamen 2000 Euro für die Arbeit mit sterbenskranken Kindern zusammen. Nach den Worten von Zürn wolle man das Geld für einen Ausflug mit den Kindern in den Freizeitpark Tripsdrill verwenden. Die 22 Ehrenamtlichen des Vereins begleiten nicht nur schwerkranke Kinder, sondern auch Familien, in denen ein Kind gestorben oder in denen ein Elternteil schwer erkrankt oder verstorben ist. Manche Familien begleitet der Verein schon seit seiner Gründung im Jahr 2010. mb

