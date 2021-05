Geld für die Trainingsarbeit

Hettingen/Buchen. Der Lions-Club Buchen unterstützt die Hettinger Turner. Die Turner des FC „Viktoria“ Hettingen überzeugen immer wieder durch ihr herausragendes Können. Das Aushängeschild der Turnabteilung sind die Leistungsturner, die in den Mannschaften I und II in der Verbandsliga und in der Landesliga an allen sechs olympischen Geräten turnen. Zur Erfolgsgeschichte der Turner gehören zahlreiche Landesmeistertitel und Vizemeistertitel fürs Team und in der Einzelwertung. Die Turner sind durch ihren Trainingsfleiß, aber auch durch ihr vorbildliches Auftreten, durch ihre Einsatzbereitschaft und durch ihr Streben nach Erfolg überzeugende Vorbilder für die Jugend der Region und beachtete Botschafter für Hettingen und für die ganze Stadt Buchen. Nur mehrfaches wöchentliches Training, Ausdauerfähigkeit, Begabung und Zielstrebigkeit können solche Ergebnisse hervorbringen. Der Zeitaufwand für das Training ist groß und es müssen regelmäßig weite und kostenintensive Fahrten zu überregionalen Trainingszentren zum Beispiel nach Karlsruhe und nach Heidelberg absolviert werden. Hervorzuheben ist auch, dass die Leistungsturner als lizensierte Trainer den Nachwuchs trainieren und dadurch immer wieder Kinder und Jugendliche für den Turnsport motivieren und begeistern.

Für den Lions-Club Buchen gab es somit viele gute Gründe, die Turner aus Hettingen mit einer Spende von 1000 Euro zu unterstützen, zumal es – wie Präsident Klaus Holderbach hervorhob – seit vielen Jahren enge Kontakte zwischen der Turnabteilung und dem Lions-Club gibt.

Eine Abordnung des Clubs mit Präsident Klaus Holderbach an der Spitze überreichte Tagen in der Sporthalle in Hettingen einen Scheck an die verantwortlichen Trainer und Spartenleiter.

Jugendleiter Michael Schmelcher gab einen Einblick in die derzeit schwierige und eingeschränkte Trainingsarbeit unter Pandemiebedingungen. Aktuell dürfen nur zwei Personen parallel trainieren. Die notwendige Aufarbeitung des Trainingsrückstandes wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Vorstand des FC Victoria, Timo Steichler, bedankte sich beim Lions-Club für die wertvolle Spende und betonte, dass das Geld für die Trainingsarbeit höchst willkommen sei. Die Spendenübergabe wurde umrahmt durch beeindruckende Turnvorführungen an verschiedenen Geräten durch die Mitglieder der Leistungsgruppe Robert Balint und Christoph Schmelzer.

