Gekracht hat es schon im Altertum

Odenwald-Tauber. Ein bisschen ist es wie an Weihnachten: Früher gab es ein paar Lichtlein und Geschenkchen, heute blinkt und leuchtet es wochenlang, Geschenke unterhalb eines Handys sind verpönt. An Silvester wurde einst ein wenig „geknallt“, heute können die privaten Feuerwerke nicht laut und hell genug sein. Doch woher kommt der Brauch eigentlich, zum Jahreswechsel nachts um 0 Uhr, ein Feuerwerk zu zünden?

Zunächst einmal: Benannt ist der letzte Tag des Jahres nach Papst Silvester I. (im Amt von 314 bis 335). Das alte Herder-Lexikon von 1968 lehrt: „Schon im Altertum wurde Neujahr als Seelenfest gefeiert. Lärmen und Schießen begleiten die Stunde des Jahreswechsels, in der kleinste Handlungen vorbedeutend sind und zu zahlreichen Orakeln (unter anderem Bleigießen) Anlass geben.“ Ganz ohne Internet und Wikipedia geht es bei der Recherche nach dem Brauchtum dann aber doch nicht: Mit dem Lärm sollten böse Geister vertrieben werden.

Wo das Lärmen herkommt, ist somit erklärt, aber warum fliegen auch Raketen und sonstiges „Leuchtzeugs“ durch die Luft? Historisch eindeutig geklärt ist das nicht, denn es heißt: Der Brauch, Sprengstoff bei Festen zu verwenden, soll aus dem China des frühen zwölften Jahrhunderts stammen. 1379 soll es in Italien das erste Feuerwerk in Europa gegeben haben. Das erste Feuerwerk in Deutschland soll Kaiser Maximilian I. im Jahr 1506 anlässlich des Reichstags zu Konstanz gezündet haben. In der Barockzeit diente die Pyrotechnik den Monarchen als Instrument zur Selbstinszenierung – erfährt der Wissbegierige im Internet.

Verschiedene Bräuche

Neben dem Bleigießen an Mitternacht besagt ein deutscher Brauch des Weiteren, dass man an Silvester keinen Fisch essen sollte. Papst Silvester I. (siehe oben), hatte den gefürchteten Ruf, dass alle seine Feinde, bzw. Ungläubige an Gräten erstickten. Ein weiterer kulinarische Brauch in Deutschland ist es, an Silvester Linsensuppe zu essen.

An Neujahr gibt es bei vielen Familien Sauerkraut, „damit das Geld nicht all wird“ – besagt der Volksmund. Verschenkt werden als Glücksbringer Hufeisen und Schornsteinfegerfiguren. mf