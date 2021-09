Gegenseitig liken und „Match“ generieren

In etwa drei Wochen geht es los. Die digitale Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Starter“ findet zum zweiten Mal statt. Am 22. Oktober haben Schüler und Ausbildungsunternehmen von 10 bis 17 Uhr Zeit, sich kennenzulernen. Rund 45 Ausbildungsbetriebe aus der Region sind dann am Start. Von der Industrie über den Einzelhandel bis hin zum Gesundheitswesen sind verschiedenste Branchen vertreten.

