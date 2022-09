Gegen Brücke gefahren

Buchen. Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Buchen. Ein 43-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Sprinter auf der B27 von Buchen kommend in Richtung Walldürn unterwegs. Vermutlich aufgrund von Müdigkeit des Fahrers geriet der Wagen auf dieser Strecke nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Daraufhin kollidierte der Sprinter zunächst mit einem Brückenpfeiler sowie einem Straßenschild und kam dann circa 100 Meter später zum Stehen. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. pol

