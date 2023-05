Gefühlt wie eine Dartscheibe

Norman Wolf berichtet im Rahmen einer Themenwoche in Buchener Schulen über das Thema „Mobbing“. Eine anonyme Umfrage unter Schülern bringt ein interessantes Ergebnis.

Buchen. Seit 2016 setzt sich die Initiative „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis“ für die demokratische Grundordnung, Toleranz, Respekt, Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit ein und tritt Intoleranz, Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie entgegen. Um bereits die jüngere Generation für die Themen zu sensibilisieren, organisiert die Initiative jährlich eine Schulthemenwoche an neun Schulen des Kreises.

Diese fand in der vergangenen Woche statt. Man entschied sich in diesem Jahr für das Thema „Menschenfeindlichkeit und Mobbing“, da es die erste Stufe dessen sei, was Menschen ausgrenzt, erklärte Alexander Weinlein von „Herz statt Hetze“ den Schülern. In seinem Vortrag für Schüler und Lehrkräfte sprach Norman Wolf Schulzentrum Buchen über seine „sehr persönliche Reise“ in seine Vergangenheit als Opfer von Mobbing und Gewalt. Er las aus seinem Buch und gab emotionale Einblicke in sein Leben. Mittlerweile ist Norman Wolf 29 Jahre alt, studiert Psychologie, ist Berater der „Nummer gegen Kummer“, psychosozialer Berater der Aidshilfe Frankfurt und Autor.

Schüchtern und zurückgezogen

Als junger Mann sei er schüchtern und zurückgezogen gewesen, aber er habe in der Grundschule noch einige Freunde gehabt. Mit dem Wechsel auf das Gymnasium haben sich die Wege mit seinen Freunden getrennt, und es sei ihm schwer gefallen, auf andere Menschen zuzugehen, sodass er keine Freunde hatte.

Auf einer Klassenfahrt dachte er, endlich Freunde zu finden, jedoch hätten die Klassenkameraden lediglich aus ihm herausquetschen wollen, auf welches Mädchen er stehe. Von da an, sei praktisch „Mobbingopfer“ auf seiner Stirn gestanden, und er habe sich wie eine Dartscheibe gefühlt.

Er wurde als „Fettsack“ bezeichnet, auf den Kopf gespuckt, seine Stifte wurden durch das Klassenzimmer geworfen und sein Schulranzen aus dem Fenster raus. In der Pause sei er grundlos geschlagen worden, so dass er Nasenbluten hatte, und sein Lehrer hatte ihm lediglich gesagt, dass immer zwei dazugehören und der Schläger ihm so zeigen wolle, dass er mit ihm befreundet sein wolle. Andere Sätze, die er des Öfteren zu hören bekam, waren, dass er zu sensibel sei, andere Menschen wirklich gemobbt werden und wenn er die Mitschüler ignoriere, dann würden sie irgendwann von alleine aufhören. Im Kunstunterricht schüttete man ihm dreckiges Wasser über sein Bild und wischte mit seiner Jacke darüber.

Selbstmordgedanken

Irgendwann fragte er, wieso sie ihm das antun und die einzige Antwort die man ihm gab war „wir mobben dich, weil du du bist“. Da es das Einzige ist, was man nicht ändern könne, habe er im Alter von zwölf Selbstmordgedanken gehabt. Heute sei er froh, durchgehalten zu haben und noch am Leben zu sein. Das Ganze sei jedoch nicht folgenlos an ihm vorbeigezogen, sondern habe tiefe Narben hinterlassen. Zuhause hatte er sich an Niemanden wenden können, weil der Vater ein Alkoholproblem und dadurch seinen Job verloren habe und die Mutter nun beide Jobs auffangen musste, oft weinte und mit den eigenen Problemen zu kämpfen hatte.

Heute wisse er, dass er mit jemandem hätte sprechen müssen. Deshalb war seine Botschaft, steht auf, wenn Unrecht passiert. Man sei niemals selbst schuld oder allein, man dürfe sich wehren und darüber reden, die Zeit gehe vorbei und jeder Mensch sei wertvoll, so wie er ist.

Zwischendurch führte er unter den Schülern im Buchener Schulzentrum eine anonyme Umfrage durch, wie viele der Schüler schon einmal gemobbt worden seien. Dies waren mit einem von sechs Schülern, im Vergleich zu anderen Schulen an der Abt-Bessel-Realschule relativ wenige. Hier finde man unter den Mitschülern sogar Betroffene, mit denen man sprechen und bei denen man sich selbst Hilfe holen könne.

Info: Interessierte können sich über die detaillierte Geschichte von Norman Wolf auf Instagram @deintherapeut informieren.