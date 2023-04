Gefühle zum Ausdruck gebracht

Hainstadt. Ein Wechselbad der Gefühle – wer kennt das nicht? Doch wohin mit unseren Gefühlen? Dass diese bei Jesus, bei Gott immer einen Platz finden, erlebten Kinder und Erwachsene bei den vom Singkreis Franziskus gestalteten Gottesdiensten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Karfreitag durften Kinder wie Erwachsene ihre Gefühle wie Angst, Leiden und Trauer beim Gestalten einer gemeinsamen österlichen Gefühlswand zum Ausdruck bringen. Am Ostersonntag konnte bei strahlendem Sonnenschein auf der (Pfarr-) Wiese die österliche Freude der Frauen, die dem auferstandenen Jesus begegnet waren, nachempfunden werden. Eine Welle der Begeisterung (La Ola), wie sie sonst hauptsächlich in Fußballstadien zu sehen ist, ging durch die Gottesdienstbesucher und spätestens beim karibischen Halleluja, mit Händen und Füßen mitgestaltet, war die österliche Freude zu spüren.

Mit Blumen wurde das am Karfreitag begonnenen österliche Bild vollendet und beim anschließenden Ostereiersuchen und Sektempfang fand der Ostergottesdienst einen schönen (Gefühls-)Nachklang.