Gefährliches Überholmanöver auf B 27 bei Buchen

Buchen. Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Buchen nach Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine unbekannte Person fuhr am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße von Mosbach in Richtung Buchen. Auf der Höhe der Abzweigung nach Langenelz nötigte der Fahrer eine vorausfahrende 19-Jährige in ihrem Seat durch Drängeln. Kurz drauf wurde sie im Bereich einer schraffierten Verkehrsfläche überholt.

Da der Überholvorgang und das Einscheren so knapp waren, musste die Seat-Fahrerin nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Anstatt anzuhalten, fuhr der Unbekannte in Richtung Buchen davon. Bei dem Unfall entstanden mindestens 11 000 Euro Sachschaden.