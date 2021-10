Gedenken an Deportation der Juden

Buchen. Mit mehreren Gedenkstellen und Informationstafeln wurde am Freitag in der Innenstadt an die Deportation von Buchener Juden vor 81 Jahren erinnert. Diese Aktion fand unter dem Dach von „Marsch des Lebens“ statt, einer internationalen Bewegung mit christlich-jüdischen Gedenk- und Versöhnungsveranstaltungen. Vor sieben Häusern in Buchen wurde der dort verschleppten jüdischen Mitbürger gedacht – so wie hier in der Fußgängerzone vor dem ehemaligen Textil- und Lederwarengeschäft Levi. Michael Mund spielte dazu auf dem Saxofon. An einem zentralen Informationspunkt am Brunnen in der Buchener Fußgängerzone hielten Passanten immer wieder für Gespräche inne. mf/Bild: Michael Fürst

