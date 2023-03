Gebhard Farrenkopf seit 55 Jahren im Team

Hettigenbeuern. „Die Feuerwehrwelt im Morretal ist in Ordnung.“ Dieses Fazit lässt sich nach der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Hettigenbeuern ziehen. Die Einsatzstärke der motivierten Truppe konnte mit Neuzugängen weiter verstärkt werden, und die Jugendwehr ist mit 14 Jugendlichen sehr aktiv, was für einen so kleinen Ort sehr beachtlich ist. Der Rückblick auf das Berichtsjahr 2022 war durchweg positiv, und es gab viel Lob für die Feuerwehrarbeit.

Nach Begrüßung und Totenehrung ging Kommandant Norbert Meixner zunächst auf die Mitgliederstatistik ein: Die Stärke der aktiven Wehr betrug zum 31. Dezember 24 Feuerwehrmänner. Dies bedeute ein erfreuliches Plus von fünf Kameraden, aufgeteilt in drei Quereinsteiger und zwei Kameraden, die bereits einer Feuerwehr angehörten und die Grundausbildung absolviert haben. Die Wehrstärke setzte sich aus 19 Pendlern und fünf Mann Tagesstärke zusammen. Die Alterswehr hatte neun Mitglieder.

Der Abteilungskommandant beleuchtete den Ausbildungsstand und zeigte sich erfreut, dass fünf Aktive zur Grundausbildung angemeldet werden konnten, dies sind die drei neuen Mitglieder und die zwei ältesten Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Er dankte allen Mitgliedern der Abteilungswehr Hettigenbeuern für die Übungs- und Einsatzbereitschaft.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Von der sehr erfolgreichen Jugendarbeit berichtete Jugendgruppenleiter Eric Schilling. Die Jugendwehr besteht derzeit aus 14 Jugendlichen. Es wurde deutlich, dass neben den in die Feuerwehrausbildung investierten Stunden auch der Spaß und die Gemeinschaft nicht zu kurz kamen. Pascal Keller, Leon Berres, Sarah Berres und Ellen Hirsch wurden als fleißigste Übungsteilnehmer geehrt. Dank richtete Eric Schilling auch an Marius Pföhler, der ihn als Betreuer bei der Jugendarbeit unterstützt.

Für den verhinderten Alterswehrvertreter Karl Lenz berichtete Peter Kratky von den Aktivitäten der Alterswehr.

In seinem Tätigkeitsbericht als Schriftführer ließ Peter Kratky die Aktivitäten und Einsätze des Berichtsjahres Revue passieren. Er erinnerte an die elf Einsätze, wie beispielsweise den Fahrzeugbrand, den Flächenbrand am Stürzenhardter Brückle und eine Menschenrettung/Tragehilfe. Daneben gab es die traditionellen Einsätze wie Maibaumstellen und die Absicherung von Prozessionen. Bedingt durch Corona gab es nicht so viele Übungen. Peter Kratky erinnerte auch an die erfolgreiche Jahreshauptübung zusammen mit Stürzenhardt.

Kassier Karl-Heinz Pföhler informierte über die Einnahmen und Ausgaben in den Berichtsjahren. Die Kassenprüfer Ralf Meixner und Peter Kratky hatten keinerlei Beanstandungen.

„Bin froh, dass es euch gibt“

Beigeordneter Benjamin Laber unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der Feuerwehren und hob auch den Stellenwert der Abteilungswehren hervor. Weil keiner wisse, wann und wo ein Notfall auftrete, sei die Einsatzstärke vor Ort sehr wichtig. Die Bereitschaft zum Dienst in der Feuerwehr sei keine Selbstverständlichkeit. Die beachtliche Jugendarbeit in der Abteilungswehr hob er ebenfalls anerkennend hervor. Gut ausgestattete Wehren seien wichtig, so beleuchtete er die Ausstattung der Feuerwehren mit neuen Uniformen, Einsatzkleidung und Digitalfunk. Für die Wehren habe er stets ein offenes Ohr. Abschließend richtete er ein großes Dankeschön an alle Feuerwehrmitglieder für den unentgeltlichen Dienst, um anderen zu helfen: „Ich bin froh, dass es euch gibt“.

Stellvertretender Stadtkommandant Arno Noe übermittelte die Grüße der Feuerwehrführung und dankte für die geleistete Arbeit. Auch er zeigte sich erfreut über die rege Jugendarbeit. Dies sei ein interessantes Hobby, welches die Aspekte Freundschaft, Kameradschaft, Technik und Hilfsbereitschaft vereine. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, der erstmals bei einer Jahreshauptversammlung im Morretal war, unterstrich anhand von Beispielen die Bedeutung von gut ausgebildeten Feuerwehren vor Ort in den Stadtteilen stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Eck übermittelte den Dank der Einwohner für die Bereitschaft rund um die Uhr. Michael Stumpf dankte namens der Pfarrgemeinde, und der Präsident der FG „Götzianer“, Steffen Farrenkopf, übermittelt die Grüße der örtlichen Vereine. Leon Berres und Kira Eck dankten namens der Jugendlichen dem Jugendgruppenleiter Eric Schilling.

Geehrt wurde dann für 55 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit Gebhard Farrenkopf. Er sei bis zum altersbedingten Wechsel in die Alterswehr immer ein zuverlässiger und hilfsbereiter Feuerwehrkamerad gewesen. Ebenfalls für 55 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurden Karl Lenz und Eugen Meixner geehrt, die jedoch nicht anwesend waren.

An Martin Schwab überreichte Abteilungskommandant Norbert Meixner Urkunden für die Führungskräftefortbildung in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022.

Der Abteilungskommandant teilte abschließend mit, dass der Maibaum am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr gestellt wird, bevor die die gelungene und harmonische Versammlung endete. hes