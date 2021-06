„Geballte Ladung Fachwissen“

Buchen. Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete die Volksbank Franken mit Edeltrud Hofmann und Norbert Englert zwei langjährige Mitarbeiter, die die Entwicklung der Bank jahrzehntelang erfolgreich mitgestaltet und begleitet haben.

Vorstandsmitglied Karin Fleischer würdigte die beiden ausscheidenden Arbeitnehmer, dankte für ihren großen Einsatz und die außergewöhnliche Betriebstreue und überreichte ein Abschiedsgeschenk.

Zuvor war sie auf den immensen Wandel und auf die hohe Dynamik bei den technischen Entwicklungen im Bankgewerbe eingegangen: „Die großen Veränderungen im Laufe der Jahre stellten die Mitarbeiter regelmäßig vor neue Herausforderungen, die diese aber auch stets gerne annahmen und bewältigten.“ Mit den beiden Mitarbeitern verlasse „eine geballte Ladung an Erfahrung, Kompetenz und Fachwissen“ das Haus.

Die berufliche Laufbahn von Edeltrud Hofmann begann im Jahr 1972 mit der Ausbildung zur Verkäuferin in der Lebensmittelbranche. Weitere Erfahrungen im Kundenservice sammelte sie in der Poststelle Donebach. In die Dienste der Volksbank Franken trat Hofmann im Juni 1995 im Kundenservice der Bankstelle Buchen ein.

Im März 2005 nutzte sie die heimatnahe Wechselmöglichkeit in die Bankstelle Mudau, wo für sie als versierte Beraterin im Service immer das Wohl der Kunden und ein funktionierendes Beziehungsmanagement im Vordergrund stand.

Die Laudatio zum beruflichen Wirken von Norbert Englert übernahm Vorstandsmitglied Rainer Kehl. Englert absolvierte von 1975 bis 1978 die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Walldürn-Hardheim. Nach dem Grundwehrdienst kehrte er zur Volksbank zurück und wurde als Serviceberater in der Bankstelle Hardheim eingesetzt.

Dank für gute Zusammenarbeit

Aufgrund seiner fundierten Fachkenntnisse, die er sich durch mehrwöchige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an der Genossenschaftsakademie erwarb, wurde ihm ab Juni 1987 die Verantwortung als qualifizierter Privatkundenberater übertragen.

„Norbert Englert hat in über 40 Jahren als Privatkundenberater eine hohe Kundenakzeptanz erworben und galt für seine Kunden als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzangelegenheiten“, so Kehl. Er und Fleischer dankten den beiden ausscheidenden Mitarbeitern für die geleisteten Dienste und die angenehme, engagierte Zusammenarbeit.

Sie wünschten für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit sowie die Möglichkeit, den Ruhestand zusammen mit der Familie aktiv gestalten zu können. Im Namen des Vorstands überreichten sie jeweils ein Präsent.

Betriebsratsvorsitzender Mike Dell schloss sich den guten Wünschen an, dankte im Namen der Belegschaft für das harmonische Miteinander und überreichte im Namen der Kollegen je ein Geschenk.

Zum Schluss bedankte sich Norbert Englert auch im Namen von Edeltrud Hofmann bei allen Wegbegleitern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.