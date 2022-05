Gänsehaut beim Abschlussgottesdienst

Buchen. 550 Teilnehmer aus 18 Kinder- und Jugendchören trafen sich unter dem Leitwort „Gerufen zum Wasser des Lebens“ zwei Tage in Überlingen am Bodensee, um gemeinsam zu singen, zu feiern und für den Frieden zu beten. Morgens um 6 Uhr wurde noch in Buchen das erste Lied angestimmt und dann bestiegen knapp 30 Jugendliche mit ihrem Chorleiter Kirchenmusiker Horst Berger, Betreuern und einigen Mitgliedern des „Zwibbelklubs 2.0“ den Bus zur Abfahrt.

„Morgen werden alle Kinder der Welt den Frieden Gottes singen“, das ist die Vision des Gründers der Pueri Cantores Abbé Maillet gewesen. Mit dem Anliegen, die Musik als Stimme des Friedens über alle Grenzen hinweg zu erheben, startete die Bewegung der Pueri Cantores gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. So waren die ersten Höhepunkte des Treffens die Friedensgebete an Bord der Autofähre Euregia, die die Jugendlichen an der Schiffsanlegestelle in Überlingen aufnahm und auf den See hinausfuhr.

Friedensgebet

Mit einem großen Kreuz aus gelbem und blauem Stoff in ihrer Mitte brachten sie zum Ausdruck, was viele Menschen in Europa beschäftigt. „Jetzt, wo in der Ukraine ein heftiger Krieg tobt, ist das Friedensgebet wichtiger denn je“, sagte Pfarrer Heinz Vogel, geistlicher Beirat der Pueri Cantores. Der aus ehemaligen Buchener Jugendchorsängern bestehende Chor „Zwibbelklub 2.0“ war hierbei als sogenannter Ansingechor gebucht.

Für die Sänger des „Zwibbelklubs“ war es eine schöne Erfahrung, noch einmal wie in alten Zeiten an einem Chortreffen des Pueri-Cantores-Verbandes teilzunehmen und zu sehen, mit welcher Freude die Kinder und Jugendlichen gemeinsam singen und – aktuell wie schon lange nicht mehr – für den Frieden beten. Gemeinsam mit der sechsköpfigen Band wurde ein abwechslungsreiches Musikprogramm für den Abend zusammengestellt, das die Kinder und Jugendlichen zum Mitsingen und Tanzen brachte.

Außerdem wurden Spiele durchgeführt, bei denen die Leiter der verschiedenen teilnehmenden Chöre gegeneinander antraten. Erfüllt von den vielen Eindrücken des ersten Tages wurde in einem Schulzentrum in Klassenzimmern übernachtet.

Gänsehaut bekamen viele Besucher des feierlichen Abschlussgottesdienstes im voll besetzten Überlinger Münster, als die gemeinsamen Chöre aus hunderten Kehlen mit zwei Orgeln und Blechbläsern erklangen.

Kurzweiliger Film

Nach zwei langen Jahren mit all den pandemiebedingten Einschränkungen, waren die Eindrücke für die Teilnehmer kaum in Worte zu fassen. Alles war wieder so besonders und wurde von den jungen Sängern regelrecht aufgesaugt. Selbst auf der Heimfahrt kamen die Buchener Jugendlichen immer noch nicht wirklich zur Ruhe: Sogar im Bus wurde weiter gesungen.

Bereits am Folgetag war ein kurzweiliger Film aus Buchener Perspektive unter www.youtube.com/c/StOswaldChor online, der innerhalb von zwei Tagen weit über 1000 Mal abgerufen wurde.