G9-Zug am BGB soll bis 2028 bleiben

Buchen. Am Burghardt-Gymnasium sollen Schüler bis zum Schuljahr 2028/29 das Abitur nach neunjähriger Gymnasialzeit ablegen können. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, einen Antrag auf Verlängerung dieses Schulversuchs beim Land einzureichen. Allerdings muss vorher noch die Schulkonferenz angehört werden. Diese soll in diesem Monat zusammenkommen. Die Stadtverwaltung muss den Antrag bis März kommenden Jahres abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württemberg hat das sogenannte achtjährige Gymnasium 2004 eingeführt. Seit dem Schuljahr 2013/14 nimmt das Burghardt-Gymnasium an einem Schulversuch teil. Dieser sieht vor, dass Schüler bei Eintritt in die Klasse 5 wählen können, ob sie nach acht oder neun Jahren das Abitur ablegen wollen. Seit der Teilnahme an dem Schulversuch kam am BGB keine G8-Klasse mehr zustande. Derzeit strebt eine Elterninitiative ein Volksbegehren für die generelle Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium an. mb