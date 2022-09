Buchen: Fußgänger- und Radbrücken werden ersetzt

Buchen. Nachdem die vier Fußgänger- und Radbrücken im Stadtgebiet aufgrund ihres maroden Zustands für den Verkehr gesperrt werden mussten, ist nun ein Ende der Sperrung in Sicht. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Montag die Aufträge für die Lieferung und Montage der neuen Brücken in der Hollerbacher Straße, im Mühltal und zum Mühlengrund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Firma Altec sicherte sich zum Angebotspreis von 113 526 Euro den Zuschlag für die Aluminiumbrücken. Die Lieferung und Montage soll, wenn es die aktuelle Situation im Bausektor zulasse, noch in diesem Jahr erfolgen, sagte Bürgermeister Roland Burger.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Brücken über die Morre Brücken lassen auf sich warten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tragfähigkeit wurde überprüft Buchen: Fußgängerbrücken nicht mehr sicher genug Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Buchener Brücken bald wieder begehbar Mehr erfahren

Für die Brücke am Hollersee wird keine neue angeschafft. Als Austausch ist die eingekürzte, ehemalige Brücke am Lohplatz vorgesehen. Eine Montage soll laut dem Beigeordneten der Stadt, Benjamin Laber, zeitnah erfolgen. mg