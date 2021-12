Für Kinderrechte weltweit

Buchen. Unter dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben – Ein Kinderrecht weltweit“, steht die Aktion der Sternsinger im Jahr 2022. Sie nimmt die Kinder in Afrika in den Blick. Diese sollen unterstützt werden, denn sie sind durch ein schwaches Gesundheitssystem besonders gefährdet. In welcher Form die Aktion der Sternsinger in der Seelsorgeeinheit durchgeführt werden kann, ist derzeit noch in Planung. Zur Einführung und Vorstellung der Aktion werden sich die Sternsinger zu einem Gottesdienst am Samstag, 4. Dezember, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Hainstadt treffen. Die dann gültigen Corona-Regeln sind zu beachten.

