Für den guten Zweck auf der Strecke

Götzingen/Eberstadt. Endlich war es so weit: die Verantwortlichen des TSV Götzingen und VfL Eberstadt überreichten Felizitas Zürn, der Vorsitzenden des„ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis“ einen Spendenscheck in Höhe von 4500 Euro.

Anfang März starteten die erste und zweite Mannschaft des TSV Götzingen/ VfL Eberstadt im Rahmen ihres Corona-Trainings mit einem Spendenlauf. Dazu erlief jeder Spieler so viele Kilometer wie möglich. Die gelaufenen Kilometer wurden dann von den Sponsoren und Gönnern individuell vergütet.. „Ihnen allen gilt ein besonderes Dankeschön! Nur durch die vielen einzelnen Spenden, war es möglich, so eine hohe Summe zu erzielen,“ so die Worte des Vorsitzenden Stefan Vasko. Manuel Götz, welcher als bester Läufer 120 Kilometer lief, überreichte den Scheck.

Felizitas Zürn nahm diesen voller Begeisterung an und bewunderte die gelaufenen 1110,7 Kilometer. „Das ist einmal quer durch Deutschland. Von der Küste bis an den Bodensee und noch ein Stückchen weiter“, sagte sie. „ Wir bedanken uns von ganzem Herzen für Ihren Einsatz. Sie alle können stolz auf ihr Team sein, dass sie gemeinsam so eine tolle Summe erlaufen haben,“ so Zürn weiter. „Wir vom ambulanten Kinderhospizdienst NOK freuen uns sehr, dass Ihr in dieser für uns alle schwierigen Zeit eine tolle Möglichkeit gefunden habt, Sport und soziales Engagement zu vereinen.“ Mit dem Geld kommt der ambulante Kinderhospizdienst NOK dem großen Wunsch, „Urlaub im Ferienhaus“, ein großes Stück näher. Im „Ferienhäusle“, wie es von Zürn liebevoll genannt wird, in Waldkatzbach will man den betroffenen Kindern und deren Familien eine kleine Auszeit vom Alltag ermöglichen und ein paar unbeschwerte Stunden schenken.

„Es war eine tolle Sache und wir freuen uns, diesen Scheck überreichen zu können. Es macht uns als Trainerteam und Verantwortliche stolz, dass wir im Team so eine tolle Leistung erbracht haben. Ich hoffe doch sehr, dass wir eine Inspiration für andere sein können,“ so Trainer und Organisator Alexander Häfner.

