Fünf besondere Konzerte

Buchen. Die Reihe „Buchen in concert“ präsentiert in der Saison 2022/23 wiederum außergewöhnliche Konzerte. In vier Abo-Konzerten sowie einem Sonderkonzert gastieren namhafteste Künstler mit internationaler Reputation in Buchen. Alle Konzerte finden in der Stadthalle Buchen statt. Karten sowie Abonnements gibt es im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der JMK-Musikschule sowie beim Verkehrsamt.

Am 21. Oktober, 20 Uhr wird die Reihe mit einem Klavierabend des herausragenden, mehrfach preisgekrönten Pianisten Alexej Gorlatch mit Werken von Haydn, Beethoven und Chopin eröffnet.

Alexej Gorlatch tritt bei „Buchen in concert“ auf. © Priska Ketterer

Seinem spektakulären Sieg beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb, wo Alexej Gorlatch den Ersten Preis, den Publikumspreis und zahlreiche Sonderpreise entgegennehmen durfte, war eine bemerkenswerte musikalische Laufbahn vorausgegangen – innerhalb von nur sechs Jahren bekam er die Ersten Preise von neun bedeutenden internationalen Klavierwettbewerben zugesprochen.

Kammerorchester gastiert

Am 5. November gastiert das Kurpfälzische Kammerorchester mit seinem Programm „Nordklang“ und Werken von Gade, Grieg und Hamerik.

Am 9. Dezember gibt es für Freunde der Chormusik ein erlesenes Konzerterlebnis mit dem Ingenium-Ensemble aus Slowenien. Das Programm „Journey of Life“ ist eine Zeitreise durch das Leben, gesanglich erzählt mit Musik von der Renaissance bis zur Popmusik unserer Tage.

Das Notos-Klavierquartett, eines der führenden Kammermusikensembles, wird am 15. April 2023 zu hören sein mit Musik von Mozart, Francaix und Brahms.

Den Abschluss der Saison bildet ein hochvirtuoses Violin-Recital mit dem Geiger Laurent Breuninger und Werken von Tartini, Schumann, Ysaye, Chausson und Paganini.