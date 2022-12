Führungskräfte für die Rot-Kreuz-Arbeit

Neckar-Odenwald-Kreis. 15 Mitglieder der DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen haben am Wochenende vom Samstag, 12. November, und Sonntag, 13. November, mit einer Prüfung erfolgreich ihre Gruppenführer-Ausbildung abgeschlossen und stehen ihren Verbänden nun als Führungskräfte zur Verfügung.

Die Nachwuchs-Ausbildung liegt beiden DRK-Kreisverbänden am Herzen. Denn egal, ob im Katastrophenschutz oder als Bereitschaft bei großen Kultur- oder Sportveranstaltungen – das Vorgehen im Einsatz muss gelernt und geübt werden. Das gilt ganz besonders für die Gruppenführer, deren Aufgabe die Steuerung des jeweiligen Einsatzes ist. Dass die Nachwuchskräfte beider Kreisverbände gemeinsam lernen und trainieren, ist mittlerweile schon eine gute Tradition geworden.

Neue Herausforderungen

Die Lehrgangsteilnehmer wollen sich neuen Herausforderungen innerhalb des Roten Kreuzes stellen und absolvierten daher unter der Leitung von Michael Kiefner vom DRK-Kreisverband Mosbach die Ausbildung zum Gruppenführer. Dafür wurde an zwei Wochenenden an insgesamt fünf Tagen gelernt und geübt. Am Ende stand eine praktische Prüfung, in der die angehenden Führungskräfte ihre Führungsqualitäten nachweisen mussten.

Zudem wurde ein Fachgespräch zum Szenario geführt, indem die Teilnehmer ihre theoretischen Kenntnisse unter Beweis stellten. Bereits zum dritten Mal wurde dieser Gruppenführer-Lehrgang zentral für mehrere Kreisverbände unter anderem auch aus Stuttgart und Hohenlohe durchgeführt, in diesem Jahr in Mosbach.

Am 12. und 13. November nahm die Prüfungskommission im Auftrag des Landesverbandes Baden-Württemberg, vertreten durch zwei Fachprüfer und Dominic Burger-Graseck, Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbands Buchen und gleichzeitig Vertreter der Landesbereitschaftsleitung im Prüfer-Trio, die Prüfung ab.

Für das Ausbilderteam um Michael Kiefner und Dominic Burger-Graseck war es eine besondere Freude, mit den frisch gebackenen Gruppenführern für ihre jeweiligen Teams engagierten Zuwachs zu erhalten.

Die 15 Teilnehmer, die erflogreich am Lehrgang teilnahmen, können nun in ihren jeweiligen Bereitschaften ebenso wie in Einsatzformationen des kreisweiten Katastrophenschutzes als Führungskräfte agieren.