Frühlingsmarkt bei Schnee und Glühwein in Buchen

Buchen. Das hatten sich die Organisatoren anders vorgestellt: Schneeflocken und frische Windböen wirbelten durch die Buchener Fußgängerzone, als am Samstag der erste Buchener Frühlingsmarkt stattfand. „Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass wir im Dezember den Weihnachtsmarkt absagen mussten“, scherzte Sarah Wörz, die für Stadtmarketing und Tourismus zuständige Fachdienstleiterin bei der Stadtverwaltung Buchen. Einige Standbetreiber hatten flexibel auf den Wetterumschwung reagiert. Sie schenkten Glühwein an die Besucher aus. Ein Schicksal mussten alle Standbeschicker miteinander teilen: Mit zunehmender Marktdauer krochen Kälte und Feuchtigkeit von den Schuhsohlen nach oben. In der Fußgängerzone boten Hobby-Handwerker Selbstgemachtes zum Verkauf an. Andere Händler verkauften regionale Produkte. Das kulinarische Angebot reichte von Waffeln über Hamburger bis zu Currygerichten im Gläschen. Die Idee zum Buchener Frühlingsmarkt entstand in der Arbeitsgruppe „Wochenmarkt und regionale Produkte“. Ziel ist es, den samstäglichen Wochenmarkt auf dem Marktplatz durch Themenmärkte regelmäßig aufzuwerten. Mit dieser Absicht hat 2021 bereits ein Herbstmarkt stattgefunden. mb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1