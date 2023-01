Friedhof erhält barrierefreien Zugang

Waldhausen. Die Stadt Buchen lässt den Zugang zum Friedhof in Waldhausen umgestalten. Die Treppe haben die Bauarbeiter schon entfernt. Derzeit wird der Untergrund für eine Rampe vorbereitet. Diese soll eine Neigung erhalten, die es Rollstuhlfahrern und Nutzern von Rollatoren ermöglicht, den Friedhof zu erreichen. Nach Angaben von Beigeordnetem Benjamin Laber soll die Maßnahme insgesamt etwa 35 000 Euro kosten. Die Vergabe an die Handwerker für die Umgestaltung des Friedhofs hatte der Gemeinderat bereits im Juli vergangenen Jahres beschlossen, und zwar gemeinsam mit anderen Arbeiten im gesamten Stadtgebiet. Das Gesamtvolumen dieser Arbeiten beläuft sich auf rund 700 000 Euro. Eine weitere Maßnahme, die partielle Sanierung eines Streckenabschnittes der Straße „Am Prinzenstein“ in Oberneudorf, kam nachträglich hinzu. Wie Laber erläuterte, könne diese zu den gleichen Konditionen miterledigt werden. „Die Arbeiten werden mit Hochdruck umgesetzt“, kündigte Benjamin Laber an. mb

