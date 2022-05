Buchen. Origami-Friedenstauben sind in die Christuskirche eingezogen. Auf dem Buchener Friedensbasar wurden am Stand der evangelischen Kirchengemeinde Friedenstauben gebastelt. Diese Tauben sind seit Donnerstag in Form eines sechs Meter großen Mobiles in der Christuskirche zu sehen. Sie sollen – gebastelt von vielen verschiedenen Menschen – die Botschaft von Frieden und Hoffnung verbreiten.

