Friedenstaube als Zeichen

Rinschheim/Götzingen. Eine Friedenstaube als deutliches Zeichen der Solidarität mit der durch Putins Truppen überfallenen Ukraine und vor allem den bedauernswerten betroffenen Menschen dort zeigt dieses Dokument am Ortseingang des Baulanddorfes Rinschheim. Aus dieser Gemeinde, auch als „Festival-Dorf des Baulandes“ bekannt, floss in Kooperation mit dem Verein „HELP! Sommermärchen-Team“ bereits mehrfach Unterstützung für Hilfsbedüftige und vor allem Kinder in Not an regionale und internationale Hilfseinrichtungen. Und aufgrund der kritischen Situation ist jetzt auch bereits eine kurzfristige Unterstützungs-Aktion für die Ukraine angedacht. jm

