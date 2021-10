Friedensgebet und „Chorpartyfestakt“

Buchen. Ein großes Jubiläumsfest 25 + 1 Jahre Kinder- und Jugendchor Buchen findet am 16. und 17. Oktober auf dem Musterplatz statt.

1995 wurde mit der Einrichtung der hauptamtlichen Kirchenmusikstelle in Buchen auch der Kinder- und Jugendchor gegründet. Da im eigentlichen Jubiläumsjahr durch die Pandemie keine Feierlichkeiten möglich waren, wird es am 16. und 17. Oktober auf dem Musterplatz mit einem großen Jubiläumsfest zum Singen, Erinnern und Begegnen nachgeholt. Alle Ehemaligen, aber auch alle interessierten Gäste sind willkommen. Carola Holl hat mit viel Engagement und Fachwissen die Strukturen gelegt, die noch heute die Chöre abbilden. 1999 übernahm Horst Berger. Konzertreisen und Chortreffen brachten den Jugendchor neben Veranstaltungen im Inland auch ins europäische Ausland wie Irland, Italien, Schweden, Holland, Frankreich und Spanien. Musikalische Höhepunkte in Buchen waren etwa Adiemus – Songs of Sanctuary mit acht Schlagzeugern und Orchester, Weihnachtsoratorium von J.S. Bach, „Adam“ von Gregor Linßen, „Rock trifft Klassik“ in zwei Mal ausverkaufter Stadthalle, 325 Jahre Kirchenmusik mit Bruckner Te Deum oder die zwei großangelegten Aufführungen von Pink Floyd „The Wall“. Zuletzt wurden im Dezember 2020 unter Pandemiebedingungen die professionelle Studio Produktion mit Videoclips von Weihnachtsliedern für das diözesane Krippenspiel aufgenommen – gestreamt wurde aus der Jugendkirche Mannheim. 400 ehemalige junge Sänger bedeuten im Schnitt 16 pro Jahrgang. Sie lernten neben dem Chorsingen, einer tollen Gemeinschaft bei zahlreichen Aktionen und (Auslands-) Fahrten auch das Gemeindeleben kennen. So gestalten die Chöre seither zentrale Feiern wie Christmette, Osternacht, aber auch den Faschenachtssonntag und Familiengottesdienste an den Hochfesten.

Dieses Jubiläum wird im Rahmen des bundesweiten Programms „Impuls“ gefördert. Mit dem Förderprogramm soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden. Der Förderverein Kirchenmusik, die Kirchengemeinde Buchen sind neben den örtlichen Banken und Firmen weitere Unterstützer.

Der erste Höhepunkt des Wochenendes wird das Friedensgebet sein. Friedensgebete sind fester Bestandteil aller Pueri Cantores Treffen.

Das gemeinsame Singen junger Menschen aus verschiedenen Nationen zum Lob Gottes und ihr Gebet für den Frieden soll zur Versöhnung zwischen den Völkern beitragen.

Am Samstagabend wird es einen „Chorpartyfestakt“ mit dem Chor Zwibbelkub 2.0 und Band geben. Dieser Chor ist aus ehemaligen Sängern des Jugendchores entstanden. Neben viel Musik wird es auch Spiele, Erinnern und Begegnungen geben. Das große Finale ist der Abschlussgottesdienst am Sonntagvormittag, der vom Pueri Cantores-Präses Heinz Vogel zelebriert wird. Eine Band, Bläser und Solisten werden gemeinsam mit zahlreichen aktiven und ehemaligen Chorsängern die musikalische Gestaltung übernehmen. Als prominente musikalische Gäste haben sich unter anderem angemeldet: Die Gründerin Carola Holl, der Leiter des Amts für Kirchenmusik Freiburg Godehard Weithoff mit seinen Vorgängern Wilm Geismann und Matthias Kreuels. Dieser hatte sich seinerzeit maßgeblich für die Einrichtung der hauptamtlichen Kirchenmusik Stelle in Buchen eingesetzt. Ebenso kommen Bezirkskantor Michael Meuser und sein Vorgänger Thomas Drescher.

Befreundete Chorleiter, die nicht anwesend sein können, werden sich per Video über die LED Wand melden. Beispielsweise Ulf Samuelsson aus Schweden oder die Pueri Cantores-Präsidentin Melanie Jäger Waldau aus Überlingen.

Der Zeitplan:

Samstag 16. Oktober: 13 Uhr Einlass, 14 Uhr Begegnungs- und Probenachmittag für den Abschlussgottesdienst; 17 Uhr Friedensgebet (live und im Stream), 18 Uhr Abendessen; 19 Uhr „Chorpartyfestakt“ mit Zwibbelklub 2.0 (live und im Stream).

Sonntag 17. Oktober: 8.30 Uhr Probe; 10.30 Uhr Abschlussgottesdienst (live und im Stream).

Im Livestream kann man das Fest auch über den Kanal der Seelsorgeeinheit verfolgen: www.youtube.com/c/SeelsorgeeinheitBuchen. Ehemalige Sänger erhalten weitere Informationen, wenn sie sich unter chorjubilaeum@gmail.com melden. Ein Trailer zu dem Jubiläum ist auf dem YouTube Kanal von Kinder- und Jugendchor www.youtube.com/user/StOswaldChor zu sehen.