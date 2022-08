Freude über 5000-Euro-PS-Spargewinn

Buchen/Walldürn. Beim Lotteriesparen der Sparkasse Neckartal-Odenwald hat Günther Böhnke aus Walldürn 5000 Euro gewonnen. Dazu gratulierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Martin Graser (rechts), gemeinsam mit der Marktbereichsleiterin von Buchen, Susanne Restle und Kundenberater Gerd Lenz (links) und überreichte den beachtlichen Betrag an den glücklichen Gewinner. Bei der cleveren Kombination aus Sparen und Gewinnen wird gleichzeitig auch Gutes für die Region getan: 25 Cent je Los kommen gemeinnützigen Projekten in der Region zu Gute. So wurden aus dem Ertrag von 2021 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Neckartal-Odenwald rund 108 000 Euro für regionale Projekte ausgeschüttet. Bild: Sparkasse

