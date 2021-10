Freude über 5000 Euro PS-Spargewinn

Buchen. Beim Lotteriesparen der Sparkasse Neckartal-Odenwald gewinnen derzeit pro Monat durchschnittlich 1116 Sparkassenkunden attraktive Preise. In diesem Jahr wurden so bereits über 170755 Euro ausgeschüttet, darunter 89 Gewinne von je 500 Euro, 13 Gewinne von je 5000 Euro und ein Gutschein für ein E-Bike im Wert von 4000 Euro bei der Sonderauslosung im März. Bei der Monatsauslosung September gewann Sabine Frey-Zapf aus Buchen 5000 Euro. Der glücklichen Gewinnerin gratulierten dieser Tage der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Michael Krähmer, Marktbereichsleiterin Susanne Restle sowie Kundenberaterin Daniela Frenzel und überreichten den beachtlichen Betrag in der Sparkassen-Hauptstelle in Buchen. Bild: Sparkasse Neckartal-Odenwald

