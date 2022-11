Freude über 5000 Euro

Buchen. Beim Lotteriesparen der Sparkasse Neckartal-Odenwald haben die Eheleute Klaus und Christel Schnurr aus Buchen 5000 Euro gewonnen.

Zu diesem freudigen Anlass gratulierte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Michael Krähmer, gemeinsam mit der Marktbereichsleiterin von Buchen, Susanne Restle, und überreichte den beachtlichen Betrag an Klaus Schnurr. Beim Lotteriesparen der Sparkasse Neckartal-Odenwald gewinnen derzeit pro Monat durchschnittlich 1130 Sparkassenkunden attraktive Preise. Sparkassenkunden können für bereits fünf Euro ein PS-Los erwerben, vier Euro werden davon als Sparanteil nach zwölf Monaten wieder gutgeschrieben. Der Loseinsatz von einem Euro sichert dabei die Chance auf monatliche Geldgewinne. Bei der Kombination aus Sparen und Gewinnen wird auch Gutes für die Region getan: 25 Cent je Los kommen gemeinnützigen Projekten in der Region zu Gute. So wurden aus dem Ertrag von 2021 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Neckartal-Odenwald rund 108 000 Euro für regionale Projekte ausgeschüttet.

Christel und Klaus Schnurr aus Buchen haben 5000 Euro gewonnen. © Sparkasse