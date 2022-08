Freizeit für bedürftige Kinder

Neckar-Odenwald-Kreis. Nicht alle Eltern können sich mit ihren Kindern Ausflüge oder eine größere Urlaubsreise leisten. Genau für diese Kinder, deren Familien von Mitarbeitern der ambulanten Hilfen betreut werden, wurde deshalb auch in diesem Jahr eine dreitägige Kinderferienfreizeit organisiert. Daran nahmen insgesamt zwölf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren teil. Mitarbeiterinnen der ambulanten Hilfe holten die Teilnehmer an jedem Morgen ab und brachten diese am Abend auch nach Hause zurück.

Buntes Angebot

Ein Mix aus kreativen Angeboten und Ausflügen gehörten zum Programm, beispielsweise eine Schifffahrt auf dem Main mit der Reederei Henneberger, ein Ausflug zur Feuerwehr Buchen sowie ein Tag auf dem Bauernhof der Familie Bender in Elztal-Auerbach. Hier wurden die Kinder durch die Natur- und Bauernhofpädagogin Larissa Bender auf eine Bauernhofrallye mitgenommen. Die Kinder bauten aus selbstgesammelten Naturmaterialien Kunstwindspiele. Diese individuell gestalteten Kunstwerke durfte jedes Kind am Ende des Tags mit nach Hause nehmen.

Als Begleitpersonen vom Landratsamt waren Tanja Lauer, Sabine Kieser und Damaris Bender dabei. Die gemeinsamen Mahlzeiten – ob selbstzubereitete Burger, Obstsalat oder Picknick – waren ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis.

Anerkennende Worte der Verantwortlichen richteten sich insbesondere an die Firma Seitenbacher, die mit insgesamt 1000 Euro die Freizeit möglich gemacht hat.