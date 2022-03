Freiheit und Wahrheit Themen

Buchen. Bemerkenswerte Songs aus Gospel, Soul, Blues, Rock, Folk und Reggae der vergangenen 60 Jahre Musikgeschichte gibt es am 27. März in Buchen live zu erleben. Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet in der Kirche um 18 Uhr einen Konzertabend „Wärme“ mit Christiane Weber (Geige/Gesang), Stefan Rauch (Gitarren/Gesang) und ihrer Band. Präsentiert werden ausgewählte Stücke mit Tiefgang von bekannten Bands oder Interpreten. Dabei überrascht die Aktualität der Themen in weltbekannten populären Musikstücken. Christiane Werber und Stefan Rauch präsentieren dazu Lieder aus ihrem letzten Album „Wärme“ in denen sie unseren Umgang mit Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Machtmissbrauch beleuchten. Weitere Künstler sind Arnd Bröker (Bass), Steffen Schmidt (Drum/Percussion) sowie Elisa Frank (Gesang/Geige).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, ist eine Platzreservierung möglich unter 06281/ 8961 oder per Mail: buchen@kbz.ekiba.de. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriftenl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2