Neckar-Odenwald-Kreis. Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises in Bödigheim und Fahrenbach haben am 2. März mit den Impfungen des neuen Impfstoffs Nuvaxovid des Unternehmens Novavax begonnen. Nachdem der Impfstoff aufgrund der zunächst geringen Liefermengen nach Vorgabe des Landes dem von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personenkreis vorbehalten war und diesem bevorzugt angeboten werden sollte, erfolgte nun die Freigabe für über 18-Jährige. Alle interessierten Personen ab 18 Jahren haben nun die Möglichkeit, sich in den Regionalen Impfstützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach mit Nuvaxovid grundimmunisieren zu lassen. Termine stehen ab sofort zur Verfügung. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Spontanimpfungen mit dem Novavax-Impfstoff ohne gebuchten Termin sind ab sofort ebenso möglich.

