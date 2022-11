Fregger vereidigten ihren Elferrat

Hettingen. Die Hettemer Fregger starteten am Freitag in die neue Kampagne. Der Elferrat und der Jungelferrat zogen gemeinsam unter musikalischer Begleitung der Hettemer Krachkappelle und einem Strohbär von der Freggerscheune an den Maurerbrunnen.

Zu Beginn der Vereidigung verlas Kirsten Erfurt aus dem Vorstandsteam den Prolog der FG und vereidigte den Präsidenten Robin Schmelcher. Dieser begrüßte die närrische Gemeinde und nahm danach die Vereidigung der Elferräte sowie Jungelferräte vor, die sich hierbei jeweils mit einem Spruch vorstellten.

Danach führte Thomas Schmelcher für den Narrenring Main-Neckar noch verschiedene Ehrungen durch. So erhielten Ricky Strebel und Gerd Balles die Ehrung des Narrenrings in Silber. In Würdigung ihrer Dienste erfolgte anschließend noch die Aufnahme von Gerd Balles und Werner Müller in den Club der ehrwürdigen alten Äschesäcke. Als Zeichen hierfür erhielten Sie neben einer Urkunde den Strohhut mit blauem Band, der sogenannten „Kreissäge“.

Während der Veranstaltung wurde den Gästen – wie es bei den Freggern üblich ist – Mooscht und Leberworschtbrote angeboten.