„Fregger“ unter neuer Führung

Hettingen. Die Generalversammlung der FG „Hettemer Fregger“ im Hettinger Schützenhaus fand am vergangenen Wochenende statt. Nach der Begrüßung und der Totenehrung blickte die Vorsitzende Kirsten Erfurt auf die vergangene Kampagne zurück, in der Pandemie-bedingt nur eingeschränkt Fastnacht gefeiert wurde. Dennoch zeigten sich die „Fregger“ unter anderem durch das Erscheinen der „Freggerzeitung“ präsent. In den „Club der alten Äschesäck“ wurden danach zwei weitere Mitglieder aufgenommen. Gerd Balles und Michael Link dürfen sich nun dürfen ab sofort „alter Äschesack“ nennen und den dazugehörigen Strohhut tragen.

Es folgte ein kurzer Rückblick des Präsidenten Robin Schmelcher. Nach den Kassenberichten der FG wurden die beiden Schatzmeister einstimmig entlastet. Bei den anschließenden Ehrungen wurden in diesem Jahr Vizepräsident Guy Sutter, Elferrat Thomas Englert und Helen Esche ausgezeichnet.

Für zehn Jahre aktive Tätigkeit im Verein erhielten sie die bronzene Ehrennadel. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Werner und Hildegard Frodl und Wolfgang Knühl geehrt. Die goldene Ehrung für 40 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Gernot Kuhn und Joachim Kirchgeßner.

Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt bedankte sich Kirsten Erfurt für vergangenen acht Jahre als Vorsitzende und teilte der Versammlung mit, dass sie berufsbedingt nicht mehr zur Wahl stehen kann. Ebenso können die beiden Stellvertreter ihr Amt nicht mehr begleiten. Da dies aber bereits seit längerem bekannt war, wurde im Vorfeld eine Lösung gesucht – und gefunden.

Beisitzer mit speziellen Funktionen

Die FG „Hettemer Fregger“ wird zukünftig durch ein gleichberechtigtes Vorstandsteam geführt, das dann durch Beisitzer mit spezieller Funktion ergänzt wird. Dies setzt aber eine Änderung der Vereinssatzung voraus. Nach einer kurzen Pause wurde dann die neue Vereinssatzung vorgestellt und einstimmig von der Versammlung angenommen. So ging man direkt zu den Wahlen über.

Der Wahlleiter Roland Linsler schlug die Entlastung vor und führte die Neuwahlen des Vorstandsteams durch. Dieses besteht zukünftig aus Robin Schmelcher, Guy Sutter, Kirsten Erfurt, Michael Link und Michael Hartmann. Zum Kernvorstand gehören Kassenwartin Susanne Sutter, Kassenwart der „Freggerzeitung“ Klaus Müller und Geschäftsführer Jürgen Müller.

Der erweiterte Vorstand besteht zukünftig aus Jugendreferent Manuel Möller, Kassenprüfer Daniela Hirsch und Reinhold Erg, Gardebeauftragte Hannah Stewner, Bereich IT, Presse und Soziale Medien Dominik Matt, stellvertretende Pressereferentin Ilona Baier-Matt. Weitere Beisitzer mit Funktion: Melanie Strebel, Gerd Balles, Erich Mosbacher, Nico Schmelcher, Thomas Englert, Steffen Weismann, Arno Kirchgeßner, Jochen Bernauer, Hedi Rösch, Nadine Schmitt, Rüdiger Schmitt und Stefan Frank.

Weiterhin wird der Vorstand durch die Ehrenpräsidenten Gerhard Raab und Fritz Kreuzer, sowie die Ehrenvorsitzenden Rudi Knühl und Klaus Matt ergänzt. Das Vorstandsteam bedankte sich zum Schluss bei den Anwesenden für die Wahl. In der Hoffnung, 2022 wieder eine Fastnacht in annähernd gewohnter Weise durchführen zu können, beschloss Kisten Erfurt die Generalversammlung und verwies auf die erste Aktivensitzung am 26. Oktober.

