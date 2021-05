Frauen stellten viele Fragen

Mosbach/Buchen. Erfreut über das große Interesse an der Veranstaltung der Initiative „Von Frau zu Frau für Frauen mit Migrationshintergrund“ im Online-Format zum Thema „Frauen und Arbeit“ waren die Mitarbeiterinnen Simone Fleckenstein und Susann Oltmanns-Heller.

Zunächst wurde darüber gesprochen, warum Arbeit wichtig ist, was es bedeutet, sein eigenes Geld zu verdienen, ein Ziel zu verfolgen, sich zugehörig zu fühlen, ein Lob zu bekommen und für seine Kinder ein Vorbild zu sein.

„Natürlich ist es auch wichtig, an die eigene Rente zu denken oder den Status der Bleibeperspektive oder sogar die Niederlassungserlaubnis im Blick zu haben“, betonte Susann Oltmanns-Heller.

Voraussetzungen erläutert

Die Voraussetzungen, um in Deutschland arbeiten zu dürfen und das Anerkennen der Zeugnisse wurde erklärt. Das Jobcenter bietet hierzu monatliche Sprechstunden an. „Bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche sollten alle Familienmitglieder in den Blick genommen werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu organisieren“, unterstrich Simone Fleckenstein.

Die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers wurden erläutert und die Bedeutung des Brutto-und Nettolohns. Aus der Runde der Teinehmer wurden Fragen zur Selbstständigkeit gestellt oder nach der Steuerklasse. Auf den Beratungsbedarf wurde von den Veranstalterinnen eingegangen, und es wurden Einzelberatungen angeboten.

Die Aussage einer Teilnehmerin „Es ist wichtig zu fragen, damit man Hilfe bekommt“, war ein gelungener Schlusssatz.

