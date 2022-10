Frauen in Mittelpunkt

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 11. Oktober, am Standort Buchen und am Donnerstag, 13. Oktober, online jeweils um 19 Uhr über die häufigsten Erkrankungen bei Frauen und deren Behandlung. Dabei werden erste Symptome und Warnzeichen sowie Tipps zur Vorbeugung vorgestellt, die „Frau“ kennen sollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allein in Deutschland erkranken jährlich Zehntausende von Frauen neu an gynäkologischen Tumoren. Die bekannteste Art ist der Brustkrebs, aber auch andere onkologische Erkrankungen betreffen Frauen und treten häufig auf, beispielsweise an Gebärmutter, Eierstöcken oder Schamlippen. Ebenfalls von Bedeutung sind Myome oder Beckenbodenbeschwerden, die als Tabuthema zu einer großen Belastung bei den betroffenen Frauen führen können.

Auch die Endometriose ist verbreitet. Schätzungen zufolge gibt es allein in Deutschland zwischen fünf und sechs Millionen Frauen, die an dieser zwar gutartigen aber teilweise sehr schmerzhaften Krankheit leiden und Hilfe brauchen. „Egal um welche Erkrankung es sich handelt, wir behandeln sie nach modernsten Erkenntnissen und so schonend wie möglich“, so der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Winfried Munz. Er stellt in seinem Vortrag „Moderne Gynäkologie: Von Brustkrebs über Endometriose bis Myome“ die Erkrankungen, ihre Symptome und Therapien vor. Außerdem gibt er Tipps zur Vorbeugung und steht für Fragen zur Verfügung.

Mehr zum Thema Krankheiten Neues Institut will Pionierarbeit zu Long Covid leisten Mehr erfahren Krankheiten Teresa Enke: Akzeptanz für depressive Menschen schaffen Mehr erfahren

Die Veranstaltung in Buchen findet im Konferenzraum ZPA statt. Es gilt die FFP2-Maskenpflicht. Für die Online-Teilnahme wird ein Computer, Tablet oder Smartphone benötigt. Zudem können sich Teilnehmerinnen per Telefon einwählen: Tel.: 0891 2140 2090, Zugangscode: 837-653-901.