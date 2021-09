Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kulturforum „Vis-a-vis“ in Buchen - Ausstellung von Franziska Hünig wurde am Sonntag eröffnet / Bis zum 17. Oktober kann sie besucht werden Franziska Hünig zeigt in Buchen „Kunst, die Chaos in die Ordnung bringt”

Im Kulturforum „Vis-a-vis“ stellt Franziksa Hünig bis zum 17. Oktober aus. Am Sonntag fand im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger die Vernissage statt.