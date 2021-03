Buchen. Auch wenn das Votum einstimmig ausfiel: Den Fraktionssprechern im Gemeinderat war es wichtig, nicht nur die Vorteile des Buchener Vergabemodells hervorzuheben.

So machte Johannes Volk für die SPD/Grün-Links deutlich: „Als Fraktionen können wir dem Verfahren zustimmen, aber eher, weil wir von der Sinnhaftigkeit als von der Fairness oder Gerechtigkeit des Vergabeschemas überzeugt sind. Es handelt sich um die beste von vielen schlechten Möglichkeiten vor dem Hintergrund, dass es eben mehr Bewerber als Bauplätze gibt.“ Die Entscheidung für die Kriterien falle eher aus Pragmatismus als aus Überzeugung.

Martin Hahn, Fraktionssprecher der Freien Wähler, sah ebenfalls keine andere Möglichkeit. Im Vergleich zu anderen Vergabemöglichkeiten sei der „Baupilot“ das „gerechtere“ Verfahren. „Wir können nun sicher sein, dass eine lokal verwurzelte und engagierte Familie mit Kindern auf jeden Fall deutlich bessere Chancen hat als der Ruheständler aus der Großstadt, der gerne in unser schönes Buchen umziehen möchte“, meinte er.

Dr. Harald Genzwürker meinte, dass bei der Diskussion zwei Aspekte nicht vergessen werden dürfen. „Diejenigen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen können, machen Wohnungen frei, die bei uns ebenfalls heiß begehrt sind.“ Und außerdem werde bei einem genauen Blick in der Kernstadt schnell deutlich, wo die Möglichkeit zur Einflussnahme der Verwaltung und des Gemeinderates an ihre Grenzen stoße. „Es gibt so manchen Bauplatz, der in bereits komplett erschlossenen Bereichen genutzt werden könnte, wenn er denn verkauft würde.“ Allein im Bereich Heinrich-Lauer-Straße und „Nahholz“ seien über 15 Lücken in der Bebauung zu erkennen. Genzwürker appellierte an die Besitzer ungenutzter Baugrundstücke, dazu beizutragen, dass Menschen in Buchen bauen können, ohne dass weitere Flächen erschlossen werden müssen. ms