Fotoausstellung zum Start

Buchen. Zur Aktionswoche „Freundschaft und Angenommensein“ im Mehrgenerationenhaus ist folgendes Programm vorgesehen: „Angekommen-angenommen“ (Fotoausstellung) von Mittwoch, 14., bis Montag, 26. Juli, die Ausstellung zeigt auf mehreren Roll-Ups verschiedene Portraits mit Beispielen gelungener Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund aus dem Neckar-Odenwald. „Freundschaftsgrillen“ am Donnerstag, 15. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr, Grillgut ist mitzubringen. „Tag der Freundschaft“ am Mittwoch, 21. Juli, von 14 bis 17 Uhr, basteln für einen guten Freund, einen lieben Menschen. „Kinder- und Jugendflohmarkt“ am Freitag, 23. Juli, von 15 bis 18 Uhr, Kinder und Jugendliche verkaufen, tauschen oder verschenken.

