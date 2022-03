Formelle Anpassungen

Hettingen. Der Bau eines Seniorenwohnheims in Hettingen nimmt immer konkrete Formen an. Weitere Schritte dafür hat der Gemeinderat der Stadt Buchen am Montag in die Wege geleitet. Diese waren hauptsächlich formeller Natur.

Zunächst wurde der Flächennutzungsplan „Seniorenzentrum Blasse“ entsprechend geändert, weil dort, am Ortsrand von Hettingen, oberhalb des neuen Sportplatzes, eigentlich ein Wohngebiet vorgesehen war. Danach wurde der Bebauungsplan dahingehend angepasst.

Günter Müller, Fachbereichsleiter im Bauamt, erläuterte das geplante Projekt von „Gerras Seniorenpflege“. Demnach soll dort ein dreistöckiges Gebäude mit begrüntem Flachdach entstehen; in etwa 60 Einzelappartements sollen die Senioren dann wohnen. Diskutiert wurde vom Gremium noch die Parkplatzsituation, die, so informierte Müller, allerdings nicht über den Bebauungsplan geregelt werde. mf

