Förderverein zog Bilanz

Waldhausen. Corona hinterließ auch beim Förderverein des SV Rot-Weiß Waldhausen deutliche Spuren, sowohl bei den Aktivitäten als auch in der Vereinskasse. Auf diesen kurzen Nenner kann man die Generalversammlung des Vereins in der Sporthalle in Waldhausen bringen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzenden Wolfgang Lindenmaier auf die Vereinsaktivitäten 2021 ein, die coronabedingt schnell aufgelistet waren. Im Einzelnen beleuchtete er die Kursaktivitäten des Vereins sowie die Altschrottsammlung. Abschließend galt sein Dank allen, die den Förderverein unterstützt haben. Kassier Daniel Schell legte in seinem Jahresbericht die finanziellen Aktivitäten des Vereins offen. Der Kassenstand wies ein deutliches Minus auf. Karl Walter, der mit Winfried Leide die Kasse geprüft hatte, bescheinigte Schell eine einwandfreie Kassenführung, worauf die Entlastung des Kassierers sowie des Vorstands einstimmig erteilt wurde. Ortsvorsteher Alexander Leix leitete die Neuwahlen ein, wobei es bei den Beisitzern einen Wechsel gab. Der Vorstand: Vorsitzender bleibt Wolfgang Lindenmaier, stellvertretende Vorsitzende Sabine Haber, Kassierer Daniel Schell, Beisitzer sind Manfred Weber und Johannes Weckbach, Kassenprüfer sind Winfried Leide, Karl Walter.

Anschließend ging Lindenmaier kurz auf die Aktivitäten 2022 ein. Der Preisschafkopf musste erneut abgesagt werden, bedauerte er.

Die Kursaktivitäten Step Aerobic, Jumping und Pilates laufen weit gehend normal. WoLi