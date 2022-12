Förderverein spendete an Ambulanten Kinderhospizdienst

Buchen. Der Förderverein der Jakob-Mayer-Grundschule spendete 920 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis. Tatjana Bader, die Schulleiterin der Jakob-Mayer-Grundschule, übergab mit Lehrerin Petra Philipp im Auftrag des Fördervereins der Schule die großzügige Spende kurz vor den Weihnachtsfeiertagen in Anwesenheit aller Schüler an Sonja Laier vom Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis.

Lehrerin Petra Philipp erinnerte nochmals, wie der stolze Geldbetrag zustande gekommen ist: In jedem Jahr führt die Jakob-Mayer-Grundschule einen Martinsumzug verbunden mit einem anschließenden Martinsfest durch, bei dem der Förderverein bewirtet. Den Erlös aus Spenden und Bewirtung spendet man dann an soziale Einrichtungen, wobei man jeweils zwischen regionalen und überregionalen Institutionen abwechselt. Der Ambulante Kinderhospizdienst wurde jetzt bereits zum zweiten Mal bedacht.

Petra Philipp: „Spenden passt ja sehr gut zu St. Martin. Und auch an Weihnachten hatten wir zunächst einen Gottesdienst zum Thema ,Licht weiter geben’. Mit den Schülern hatten wir schon im Vorfeld das schwierige Thema Hospizdienst behandelt. Die Schüler haben sehr feinfühlig darauf reagiert. Und sie haben auch sofort signalisiert, dass sie es toll finden, dass wir einen solch hohen Betrag an diese Einrichtung spenden können.“ Sonja Laier bedankte sich im Namen des Ambulanten Kinderhospizdienstes für die Spende. Man wolle sie dazu nutzen, mit den anvertrauten Kindern schöne Dinge zu machen. Aktuell seien 17 Kinderhospizbegleiter im Einsatz, die sich um zwölf Familien mit erkrankten Kindern und vier Trauerfamilien kümmern.