Götzingen. Mit einem feierlichen Gottesdienst beging die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus den Himmelfahrtstag. Die in der Fastenzeit errichtete Klagemauer war an Ostern durchbrochen und umgestaltet worden, um symbolisch zu zeigen, was Christen mit der Auferstehung feiern: dass sich das neue Leben unaufhaltsam Bahn bricht.

AdUnit urban-intext1

An Christi Himmelfahrt nun beschrieb eine Bahn aus blauem Tüll zum entsprechenden Gemälde im Deckengewölbe den Weg des Auferstandenen in den Himmel. Pfarrer J. Balbach griff dieses Kunstwerk in seiner Predigt auf. Das geschlungene Tuch bis zum Gewölbe zeige, wohin der Blick geht, wohin Christen unterwegs sind. Gleichzeitig mache es deutlich, dass man die Frohe Botschaft im Alltag zu leben solle. Dabei seien die Menschen aber nicht auf sich allein gestellt. „Wir dürften uns getragen fühlen von der Gemeinschaft und auf die Zusage Jesu vertrauen, dass er mit uns unterwegs ist, dass er bei uns ist alle Tage bis zum Ende der Welt – auch in der ermutigenden Kraft seines Geistes, ein Geschenk, das wir in wenigen Tagen mit dem Pfingstfest feiern dürfen“, sagte Balbach.

Am Ende der Messe galt es Abschied zu nehmen. Elisabeth Hell bedankte sich mit launigen Worten bei Elisabeth Himmelsbach, die nun nach Buchen ins Seniorenheim zieht. Über viele Jahrzehnte war sie eifrige Rosenkranzvorbeterin und eine große Freundin und Förderin der Ministranten. Als kleinen Dank überreichte Hell ein Foto des Götzinger Kirchturms, damit die Geehrte ihre Kirche quasi mitnehmen könne. Mit begeisternder Lebensfreude verabschiedete sich Elisabeth Himmelsbach von ihrer Pfarrgemeinde.