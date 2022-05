Flüchtlinge in Buchen

Buchen. Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen ist laut Landratsamt der Aufbau weiterer Unterbringungskapazitäten des Landkreises dringend erforderlich. Der Landkreis plane deshalb, Wohnmodule für geflüchtete Menschen in der Prof.-Karl-Schumacher-Straße in Buchen aufzustellen. Über das Vorhaben informieren die Verantwortlichen beim Landratsamt die Bevölkerung am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Multifunktionsraum der Stadthalle. Die Veranstaltung finde in enger Abstimmung mit der Stadt Buchen statt. Der Landkreis hatte die für die Unterkunft notwendigen Grundstücke vor Kurzem erworben. Geplant ist eine eingeschossige Anlage für rund 60 bis 70 Personen. Derzeit habe der Kreis keine größere Unterkunft für geflüchtete Menschen in Buchen. Als Baufläche für die Wohnmodule kämen insbesondere die schon befestigte Freifläche in Betracht. Der Parkplatz daneben könnte unverändert mit dieser Funktion beibehalten bleiben. Im danebenliegenden Verwaltungsgebäude bestünde zudem die Möglichkeit, Verwaltung und Sozialbetreuung unterzubringen. Mit einer Fertigstellung rechne der Landkreis aufgrund der Lage im Bauwesen frühestens im Herbst.

