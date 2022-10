Firma Weiss aus Buchen zeichnete bei einer Firmenfeier 78 Jubilare aus

Buchen. Das Unternehmen Weiss aus Buchen ist am Markt vor allem für seine Rundschalttische bekannt, die in Automationsanlagen weltweit verbaut werden. Seit der Gründung 1967 legt das familiengeführte Unternehmen großen Wert auf seine Mitarbeiter.

Nun, im 55. Jahr der Firmengeschichte, ehrte Uwe Weiss, geschäftsführender Gesellschafter, im Rahmen einer Firmenfeier am Stammsitz in Buchen, insgesamt 78 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Insgesamt 1070 Jahre engagierten sich diese Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens. Unter den Jubilaren sind Fachkräfte, die bereits die ersten Jahre von Weiss am Standort Buchen und das dortige Wachstum begleitet haben. Das Unternehmen wurde zunächst in Neckarweihingen gegründet und zog 1981 nach Buchen, um seine Geschäftstätigkeit weiter auszubauen. Die Geschäftsführung und Belegschaft gratulierten und sagten „Danke“ für das große Engagement und das der Unternehmensleitung entgegen gebrachte Vertrauen.