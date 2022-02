Finanzspritze für Schulband-AG

Buchen. Ein Projekt, das allen Beteiligten Freude schenkt, ist seit einigen Jahren die Schulband-AG der Alois-Wißmann-Schule. Am Montag erhielt die bemerkenswerte Arbeit eine äußerst willkommene Finanzspritze: Der Lions-Club Madonnenland überreichte eine Spende von 2000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiterin Christine Faller dankte für die Zuwendung und hob hervor, dass neben der Band auch die Kooperation mit der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule „für alle Seiten bereichernd“ sei. Triebfeder des Projekts ist von Anfang an Lehrerin und Konrektorin Julia Knoll: Bereits als junge Referendarin hatte sie die Band initiiert. Wie Knoll betonte, bereite nicht nur das reine Miteinander viel Spaß: „Es ist unglaublich schön zu sehen, wie schnell sich Fortschritte ergeben“, merkte sie an.

Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor läge in den Händen des von der JMK-Musikschule abgeordneten Musiklehrers Holger Koester: „Er erfüllt die Musikwünsche der Kinder dahingehend, dass die jeweiligen Lieder ohne jegliche musikalische Vorkenntnisse geprobt werden können. Gespielt wird dann etwa über Farbpunkte auf den Keyboards, die die Tasten den richtigen Tönen zuordnen“, erklärte Julia Knoll in der Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung des Probebetriebs und den einen oder anderen öffentlichen Auftritt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktuell findet sich gerade eine neue „Band-Formation“ zusammen: Nachdem die Combo jahrelang in der selben Besetzung gespielt hatte, verließen einige Jungmusiker die Schule, während Neulinge dazu stießen. „Wir spielen uns gerade ein“, ließ Knoll wissen und freute sich über die Spende.

Für den Lions-Club Madonnenland sprach Präsident Bernhard Bischof (Hardheim), der zusammen mit Roland Müller, Doris Friesenhahn und Dorothée Schafferer gekommen war. Er ließ wissen, dass die Spenden über jährliche „Activities“ generiert werden, zu denen im Besonderen der sehr beliebte Glücks-Adventskalender zählt. Insgesamt kommen Jahr für Jahr rund 50 000 Euro zusammen, die in vollständiger Höhe gespendet werden: „Die Erlöse fließen in allerhand regionale Projekte für Kinder und Jugendliche, die uns besonders am Herzen liegen“, hielt Bischof fest.

Der symbolische Scheck über 2000 Euro wurde an Birgit Schweitzer übergeben, die es als Vorsitzende des Fördervereins sowie des Elternbeirats verwalten wird. Die Spende war verdoppelt worden, da im letzten Jahr coronabedingt keine Übergabe stattfinden konnte. ad

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3