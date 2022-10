Finanzspritze für drei Vereine

Buchen. Vom 3. bis 11. September, analog zur Schützenmarktwoche, war in der Buchener Innenstadt eine „Kassenzettel-Jagd“ angesagt. Die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft haben sich an der bundesweiten Kampagne „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) beteiligt und alle Vereine und Organisationen dazu aufgerufen, fleißig hier vor Ort zu shoppen und dabei für ihren Verein zu punkten. Bereits im letzten Jahr hat die Stadt Buchen an dieser Kampagne teilgenommen und damit die lokalen Gewerbetreibenden in Buchen unterstützt.

Damit sollten die lokalen Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen gestärkt und die Bedeutung der Lebensqualität auch und gerade in den kleineren Städten wieder mehr ins Bewusstsein der Kunden und Bürger rücken. Positiver Nebeneffekt: Alle Vereine und Organisationen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, hatten die Möglichkeit, ihre Vereinskassen aufzufüllen, wenn die Vereinsmitglieder im Aktionszeitraum fleißig eingekauft und die Kassenzettel der Buchener Einzelhändler, Gastronomen oder auch Dienstleister gesammelt und eingereicht haben.

An der Aktion teilgenommen haben 23 Gewerbetreibende und 18 Vereine und Organisationen. Insgesamt wurden Belege in Höhe von 11 656 Euro bei der Stadt Buchen eingereicht.

Im Rahmen des Buchener Herbstmarktes wurden nun die Vereine mit der höchsten Einkaufssumme ausgezeichnet. Esther Vaskó vom Stadtmarketing bedankte sich bei allen, die an der Sammelaktion teilgenommen und diese unterstützt haben: „Die vielen abgegebenen Kassenzettel zeigen uns, wie gut die Aktion doch angenommen wurde. Wir freuen uns, dass durch den Aufruf sowohl der lokale Handel als auch die Vereine unterstützt werden konnten.“

Dank des Sponsorings der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Volksbank Franken, die bei der Scheckübergabe durch Susanne Restle und Karin Fleischer vertreten waren, durften sich drei Vereine über eine Finanzspritze freuen. Sieger der Aktion ist der DRK Ortsverein Buchen, der 500 Euro für die Vereinskasse erhielt. Auch Mitglieder des MGV Liederkranz aus Buchen haben sich fleißig an der Aktion beteiligt und erhalten 300 Euro für ihren Verein. 250 Euro gehen als dritter Preis an die Rehkitzrettung Buchen.

Gutschein überreicht

Außerdem wurde unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 100-Euro-Gutschein der Aktivgemeinschaft ausgelobt. Darüber durfte sich Thomas Kern freuen.

„Die Aktion ‚Heimatshoppen’ war ein tolles Projekt und eine gute Unterstützung für Buchen, weil sie bewusst macht, wie wichtig es ist, vor Ort beim regionalen Handel einzukaufen,“ unterstrich auch Simone Farrenkopf, als sie zusammen mit ihrer Vorstandskollegin Melanie Haag von der Buchener Aktivgemeinschaft dann den Gutschein an den glücklichen Gewinner überreichte.