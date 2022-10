Filmnachmittag stieß auf großes Interesse

Hainstadt. Der Heimatverein Hainstadt hieß zur Abschlussveranstaltung im Rahmen des 100-Jahr-Vereinsjubiläums in der Pfarrscheune willkommen. Der Vorsitzende Ewald Gramlich konnte viele Vereinsmitglieder und Heimatinteressierte zu einem Filmnachmittag begrüßen, bei dem ein eigens zum Jubiläum von Werner Döllinger arrangierter Film gezeigt wurde.

Döllinger konnte hierfür neben eigenem Foto- und Filmmaterial auf das Archiv des Heimatvereins mit über 90 000 Foto- und Filmdokumenten zurückgreifen. Beginnend mit der im Jahre775 ersten urkundlichen Erwähnung Hainstadts im Lorscher Codex, wurden die Zuschauer Dank des als „Roter Faden“ dienenden Werks von Vereinsgründer P.A.-Götzelmann – „Das geschichtliche Leben eines ostfränkischen Dorfes – Hainstadt im Bauland“ – durch die ersten Jahrhunderte der Dorfgeschichte geleitet. So wurden den Zuschauern durch nachgespielte Filmausschnitte und Fotografien die Aus- und Nachwirkungen des Bauernkrieges unter „Götz von Berlichingen“ vor Augen geführt. Auswirkungen auf das Dorf- und Vereinsleben hatte neben verschiedenen Kriegen aber auch die Industrialisierung und der technische Fortschritt. So dass Döllinger in seinem Film auch den Industriestandort Hainstadt, mit seiner Vielzahl an Unternehmen, beleuchten konnte. Sind nicht wenige von diesen, von zunächst kleinen Betrieben zu Unternehmen herangewachsen, welche mittlerweile europa- ja sogar weltweit tätig sind. Eindrucksvoll waren hier auch die Veränderungen der Betriebsgebäude dokumentiert.

Dem Filmemacher gelang es immer wieder „alte Erinnerungen“ mit den Geschehnissen der neueren Geschichte zu verbinden. So sorgten Film- und Bildausschnitte der 1200-Jahr-Feier Hainstadts im Jahr 1975 oder auch der Baden-Württembergtage aus dem Jahr 1985 für Lacher und ungläubige Gesichter, war der eine oder andere, der sich wieder erkannte, mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommen.

Natürlich durften auf einem Film anlässlich des 100-Jahr-Vereinsjulbiläums auch die Aufgaben, Errungenschaften, Menschen und Projekte des Heimatvereins nicht fehlen. So fanden verdiente Vorstände, Mitglieder und Mitbürger, welche sich stets um den Verein- und den Ort verdient gemacht hatten, eine Würdigung in dem Filmvortrag. Die Projekte des Heimatvereins sind nahezu unzählbar. Neben der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten „Anna-Kapelle“ fand auch die Errichtung der Gedenkstätte anlässlich des „Hagelfeiertages“ zwischen Hainstadt und Hettigenbeuern einen Platz in dem rund drei Stunden dauerndem Film. Nicht zuletzt dieses Projekt belegt auch die enge Verbundenheit zwischen Heimatverein und Kirche. Im Filmvortrag wurde es immer wieder deutlich, dass für ein Orts- oder Vereinsleben der Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt unverzichtbar ist. Ohne dies wäre das ebenfalls festgehaltene Gemeinschaftsprojekt das Theatermusical „Die Gailtalerin“ aus dem Jahr 2012 von Theatergruppe, Kirchen- und Männerchor, sowie weiteren Unterstützern und Gönnern nicht realisierbar gewesen.

Döllinger verstand es, neben passenden Film- und Bilddokumenten auch durch sprachliche Ergänzungen jedes Detail des Vortrages für die Zuschauer verständlich und kurzweilig zu gestalten. Die Einblicke, sowohl in das vergangene Vereinsleben, als auch in die Geschichte Hainstadts, welche durch unzählige Fotos aus der Vergangenheit und Neuzeit gegenübergestellt wurden, führten in der Kaffee- und Kuchenpause sowie am Ende des Filmvortrages zu angeregten Gesprächen und Diskussionen.

Ewald Gramlich bedankte sich bei Werner Döllinger für den eindrucksvoll ausgearbeiteten Film- und Bildvortrag mit einem kleinen Präsent. Die über 100 Zuschauer zollten dem Filmemacher mit langanhaltendem Applaus und viel Lob und Anerkennung für den in einem Zeitraum von über einem halben Jahr geschaffenen Filmvortrag. mgr